Coupe du Monde 2022 : Le Sénégal arrache un nul laborieux face au Togo

Si les Lions avaient promis une répétition générale après les quatre premières journées, alors là c’est complètement raté. Face à une équipe togolaise, qui n’a jamais été mise en danger, le Sénégal, pourtant avec un onze de gala, n’a pas montré grand chose dans une rencontre qui ne restera pas dans les mémoires. Au bout de 90 minutes, Togolais et Sénégalais se sont séparés par un 1-1.



Un superbe lobe d’Habib Diallo en toute fin de match a répondu à l’ouverture du score sur contre son camp de Pape Abou Cissé juste avant la pause. Contre le Togo, la rencontre a été hachée par une pluie battante en première période, et cela a peut-être eu des effets émollients sur le jeu des Lions. A moins que ce soit le manque d’enjeu après que la qualification en barrages ait déjà été décrochée.



Et à force de ne pas montrer le danger dans le camp togolais à l’exception d’un face-à-face manqué par Ismaila Sarr à la 4e minute, le Sénégal a été punis par un contre son camp d’un Pape Abou Cissé (45e+1), qui a connu une rencontre très compliquée. Du jeu neutre, mais tout de même entrelardé de quelques éclairs, sous l’impulsion des changements notamment les entrées de Bamba Dieng et Habib Diallo, ce dernier a été finalement récompensé par un magnifique lobe pour l’égalisation en toute fin de match.



Du coup, le Sénégal manque l’occasion de faire un carton plein dans ses qualifications, mais après ce match très laborieux, Aliou Cissé et ses joueurs vont tenter de rattraper dimanche, lors de la rencontre contre le Congo, qui va clôturer ses joutes. A noter également la blessure de Sadio Mané, sorti peu avant l’heure de jeu.









































wiw sports