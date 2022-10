Coupe du Monde 2022 : les règles du Qatar seront très strictes pour les supporters

Cette Coupe du Monde 2022 n’a pas finit de faire polémique. Organisée au Qatar, le comité d’organisation de la compétition a révélé les règles établies par le pays qui s’appliqueront pour tous les supporters et les personnes accréditées. Dans un document épais de 16 pages appelé “Qatar : à faire et ne pas faire”, ces différentes consignes ont été organisées en 6 chapitres.



Les bonnes manières

Dans un premier temps, des informations sont données sur la manière de s’adresser aux Qataris. Lorsque l'on entre dans un foyer, il est recommandé de saluer en premier la personne la plus âgée et celles qui ont un “statut supérieur”. Concernant l’approche vers les femmes, c’est très clair : “Ne vous approchez pas des hôtes féminins avec vos mains, évitez les étreintes. Vous pouvez saluer les femmes verbalement en gardant une certaine distance.” Toutefois, tenir sa main droite sur le coeur en guise de salutation est bien vu au Qatar.



Dans une seconde partie, le document nous prévient des bonnes manières à intégrer lors du repas. À savoir qu’il faut toujours se servir de sa main droite pour boire le thé arabe ou manger le Machboos, plat traditionnel qataris servi à même le sol. Il évoque ensuite les règles de vie en public. Fixer un Qatari dans un les yeux est déconseillé. Cela est jugé “impoli et inapproprié”. Autre règle au Qatar : croiser ses jambes de manière à ce que le pied d’une jambe repose sur le genou de l’autre lorsque vous êtes assis est considéré comme une insulte. Les démonstrations d’affection en public sont autorisées, même si jugées “désagréables”. Il est demandé également de respecter les files spécifiques pour les femmes et les hommes dans différents lieux publics.



Les règles vestimentaires



Viennent ensuite les consignes pour les tenues vestimentaires. En ce qui concerne les femmes, il est bien vu de “porter le voile”. Même si aucune loi ne l’exige, il est préférable d’en porter un “pour s’intégrer et respecter la culture locale et éviter les attentons indésirables.” Si les femmes au Qatar portent des abayas (longues robes noires) et les hommes sont en thunes (longues chemises blanches), il est demandé aux visiteurs de s’habiller modestement en portant des vêtements qui couvrent à la fois les épaules et les genoux. Les chemises sans manches, les robes et jupes courtes, les crops tops et les shorts sont interdits. Le Qatar demande à s’assurer que les vêtements des visiteurs ne soient ni trop serrés, ni trop transparents. Pour les hommes, les marcels et les tee-shirts sans manche ou à col V très bas ne sont pas autorisés. Et il est formellement interdit de se promener torse nu. Sur la plage, le bikini est autorisé mais les tongs et les bikinis brésiliens, eux, ne le sont pas. Les vêtements avec des slogans ou des symboles offensants sont à bannir également. Rangez tous vos bijoux, seules les montres et les alliances sont considérées comme appropriées.



Les règles concernant l'alcool et la drogue

Enfin, le document stipule à nouveau les règles concernant l’alcool et la drogue. Il est interdit d’apporter de l’alcool et d’être ivre dans la rue, tout comme détenir de la drogue et des produits à base de porc. La bière, qui coûtera à 17 euros la pinte, ne sera vendue qu'à certaines heures. À noter par ailleurs qu’il n’est pas autorisé de photographier tout bâtiment officiel, installations industrielles ou militaires.



Un règlement strict, que les supporters du monde entier risquent d’avoir du mal à respecter au pied de la lettre. Le Qatar, organisateur de la Coupe du Monde, conclu en faisant appel à la tolérance de tous et précise que c’est “un pays extrêmement paisible avec des personnes de différentes nations. Respectez leur culture et leur religion. Nous sommes tous différents.”