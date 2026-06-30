Coupe du Monde 2026, Maroc : les mots forts du héros Issa Diop après la qualification

Héros du Maroc en 16e de finale de la Coupe du Monde 2026 face aux Pays-Bas (1-1), Issa Diop a inscrit le but de l’égalisation dans le temps additionnel avant de voir les Lions de l’Atlas s’imposer aux tirs au but. Au micro de beIN Sports après la rencontre, le défenseur est revenu sur son but et sur les ambitions de sa sélection pour la suite du tournoi.



« Le match était assez fermé, deux équipes qui se jugeaient un peu et ça a tourné pour nous. Mon but ? Je suis monté, je ne sais pas ce que je faisais là, c’était la fin du match. J’ai essayé d’aller dans un espace et j’ai marqué. Chemss a cette qualité de passe. On a une équipe joueuse. On a des joueurs techniques. On ne va pas changer notre jeu. Cela nous a réussi. On a de bons joueurs. Ce n’est qu’un 16e. Si on est une grande équipe, on doit aller loin dans cette compétition», a-t-il déclaré. Rendez-vous contre le Canada désormais.