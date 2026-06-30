Insultes contre Ousmane Sonko sur TikTok : Khady Cheveux cueillie chez elle suite à une autosaisine du Procureur

Dakarposte est en mesure de révéler que la dame surnommée Khady Cheveux a été cueillie chez elle à Dakar (Hlm Grand Yoff) par des éléments de la Division Spéciale de Cybersécurité (DSC), sur instruction du maitre des poursuites (entendez le procureur de la République).



Et, c'est ce dernier qui s'est s'autosaisi; cela signifie qu'il a déclenche lui-même des poursuites judiciaires ou une enquête pénale sans avoir besoin de recevoir une plainte préalable de la part d'une victime ou d'un signalement officiel. Il s'agit d'une prérogative du ministère public pour défendre l'intérêt de la société.



Aux dernières nouvelles, le procureur de la République,Ibrahima Ndoye, a ordonné une enquête préliminaire confiée à la DSC aux fins de faire la lumière sur les faits concernant Khady Cheveux. À l'issue de cette procédure , il pourra décider de classer l'affaire, de citer directement la personne concernée devant le tribunal, ou de requérir l'ouverture d'une information judiciaire avec un juge d'instruction.



Pour rappel, Khady Cheveux, s’était récemment illustrée par des prises de parole en faveur du président Bassirou Diomaye Faye. Toutefois, ses vidéos, largement relayées sur les réseaux sociaux, étaient également marquées par des propos jugés particulièrement injurieux et vulgaires à l’encontre d’Ousmane Sonko.

































































avec senenews



