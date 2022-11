Coupe du Monde : arrivée des Lions à Paris avant leur départ pour le Qatar

Rédigé par Dakarposte le Dimanche 13 Novembre 2022 à 15:56

iGFM (Dakar) Les Lions du Sénégal sont arrivés à Paris, ce dimanche matin où ils vont se rassembler avant de prendre la direction du Qatar dans les prochaines heures, pour les besoins de la Coupe du monde 2022. Parmi les vidéos publiées par la Fédération sénégalaise de football (FSF), on aperçoit Nampalys Mendy, Famara Diédhiou, Formose Mendy, Alfred Gomis et Jackson. Le sélectionneur national, Aliou Cissé et son staff sont sont aussi sur place à une semaine de leur premier match contre les Pays-Bas.