Coupe du Sénégal : Macky décaisse 50 millions pour les finalistes

A l'occasion de la 60e édition de la Coupe du Sénégal qui se joue ce samedi 2 octobre au stade Lat-Dior de Thiès, le Président Macky Sall a décaissé la somme de 50 millions de F Cfa pour les deux finalistes du tournoi à savoir Casa Sports de Ziguinchor et Diambars de Saly, renseigne un communiqué de ministère des Sports.

Cette enveloppe mise à la disposition de la Fédération sénégalaise de football (Fsf) sera répartie comme suit: 30 millions F Cfa pour l'équipe vainqueur et 20 millions FCfa pour l'autre finaliste.

A noter que cette coupe est également dotée du trophée du Président de la République.