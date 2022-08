Coupe du monde 2022 : groupes, calendrier, palmarès, stades…Toutes les infos sur la compétition !

À l’instar d'un Euro qui s’est fait attendre pendant un an, initialement prévu en 2020 et décalé en 2021, la Coupe du monde ne se dispute elle qu’à partir du mois de novembre à cause des conditions climatiques, ne permettant pas de jouer l’été au Qatar. Comme tous les quatre ans, la compétition sera bien évidemment attendue par des millions de fans, qui rêvent de voir leur pays soulever le trophée le plus prestigieux auquel un footballeur peut prétendre. Une situation inédite pour les sélectionneurs qui doivent composer sans préparation, alors que le calendrier annuel a été impacté par la décision de jouer le tournoi en hiver. De quoi promettre de nombreux rebondissements et de potentielles surprises dans ce Mondial.



Équipe de France – De nombreuses questions !

Une année 2022 compliquée. L'équipe de France arrive dans une confiance relative au Qatar. Après un mois de mars marqué par une victoire au forceps contre la Côte d’Ivoire et une plus tranquille contre l’Afrique du Sud, les Bleus ont sombré au mois de juin en ne remportant aucun de leurs quatre matchs de Ligue des Nations, concédant même deux défaites à domicile contre le Danemark et la Croatie. Problématique. D’autant plus que les champions du monde en titre retrouveront ces mêmes Danois le 26 novembre lors de la deuxième journée de la phase de poule. Autant dire que Didier Deschamps, toujours tiraillé entre plusieurs systèmes de jeu, doit encore trouver la solution miracle.



Le rêve d’une troisième étoile

Longtemps malheureuse dans la compétition où elle a enchaîné trois demi-finales sans ne jamais parvenir à se hisser en finale (1958, 1982, 1986), l’équipe de France a remporté deux étoiles en l’espace de vingt ans (1998, 2018). L’objectif, lors de cette seizième phase finale de Coupe du monde, sera évidemment de conserver un trophée remporté il y a quatre ans en Russie. Une défense de titre encore plus importante après le fiasco lors du dernier Euro et lors de la dernière Ligue des Nations. Toutefois, les Bleus auront fort à faire pour y parvenir et devront dans un premier temps briser la malédiction des champions du monde, qu’ils ont eux-mêmes créé en 2002. En effet, sur les cinq dernières éditions, le tenant du titre est sorti à quatre reprises en phase de poule (France 2002, Italie 2010, Espagne 2014, Allemagne 2018). Sur le papier, les hommes de Didier Deschamps ont tout pour y parvenir, eux qui, comme en 2018, débuteront leur compétition face à l’Australie, un adversaire largement à leur portée. Mais il y a vingt ans, peu de monde voyait aussi le Sénégal battre la bande à Roger Lemerre. Et pourtant…Les coéquipiers de Kylian Mbappé sont prévenus. À eux de ne pas tomber dans le piège.



Les groupes