Coupe du monde 2022 : un nouveau scandale éclate au Qatar

Expert en soft power, le Qatar n’a pas relâché ses efforts de séduction depuis l’obtention de l’organisation de la Coupe du monde de football 2022. Au contraire, l’émirat a encore accentué son lobbying cette année à l’approche de la compétition. Pour mieux contrer la controverse et les multiples polémiques liées à l’attribution, la logistique et le coût de ce tournoi. Qu’il soit humain, financier et écologique.



Parmi les potentiels ambassadeurs ciblés par le Qatar, la Grande-Bretagne a reçu son lot de gratifications et cadeaux en tout genre. Le Guardian révélait ce dimanche que les membres du parlement britannique ont ainsi été récompensés de leur bienveillance pour le Qatar et son Mondial à hauteur de 292 000 euros sur la seule année 2022. Sur les cinq ans précédents, de 2017 à 2021, 117 000 euros avait par ailleurs été dépensés par Doha pour entretenir de bonnes relations diplomatiques avec le royaume.



Il s’agit là non pas de pots de vin – formellement interdits – mais de billets d’avion, de séjours dans des établissements de luxe et de divertissements divers. Cela pour 34 députés britanniques différents: 22 issus de la majorité conservatrice, sept travaillistes, trois membres du parti national écossais et deux indépendantistes, détaille la publication suscitée. « Il est extrêmement préoccupant que de tels pontes acceptent des milliers de livres sterling d’hospitalité de la part de gouvernements étrangers dont le bilan en matière de droits de l’homme est douteux », s’émeut Transparency International, organisation non gouvernementale internationale engagée dans la lutte contre la corruption des gouvernements et institutions.