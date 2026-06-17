Coupe du monde 2026 | L'Angleterre soigne son entrée en lice face à une Croatie accrocheuse, Kane répond à Messi et Mbappé avec un doublé

Quelle entrée en lice ! Au terme d’un choc 100 % européen, et spectaculaire, les Anglais de Thomas Tuchel, attendu au tournant après ses choix osés, se sont imposés à Dallas face à la Croatie (4-2). Lancée par un doublé d’Harry Kane en première période mais coupable de deux erreurs ayant conduit à l’égalisation adverse, la sélection aux Trois Lions a dû accélérer copieusement au retour des vestiaires. Jude Bellingham et Marcus Rashford ont scellé la victoire impressionnante de l’Angleterre, qui prend une bonne option pour la première place du groupe L.



On attendait un premier match à frissons dans cette Coupe du monde 2026, et il a donc fallu attendre la confrontation au sommet entre la Croatie et l’Angleterre pour l’avoir. Les Anglais avaient une revanche à prendre sur les Croates, qui les avaient éliminés lors de l’édition 2018, et ils ont répondu présents. On a très vite senti que le rythme serait particulièrement soutenu et les choses se sont décantées très vite pour les hommes de Thomas Tuchel, plus particulièrement au moment où Luka Modric s’est rendu coupable d’une faute dans sa surface. La première tentative d’Harry Kane a été stoppée par Dominik Livakovic, qui était sorti trop vite de sa ligne. Sur sa deuxième chance, l’attaquant anglais n’a pas tremblé (1-0, 12e).



L’Angleterre impressionne face à la Croatie



Kane a porté l’attaque des siens avant la pause, et il est venu de très loin pour reprendre un corner de Declan Rice (2-1, 42e). Entre-temps, Martin Baturina s’était permis d’envoyer un missile au fond des filets sur une passe en retrait de Petar Sucic (1-1, 36e). La Croatie a été dominée dans ce match, mais elle a su faire preuve d’une résilience inouïe, à l’image de la deuxième égalisation signée Petar Musa, à l’issue d’une action rondement menée face à une défense anglaise bien trop passive (2-2, 45e+5). Égalité parfaite à la pause, et l’impression que l’Angleterre ne s'est pas débarrassée de ses démons.



C’était sans compter la soufflante que Thomas Tuchel a dû passer dans les vestiaires pour remobiliser ses troupes. Le message est clairement passé, car les Anglais ont réalisé un début de second acte impressionnant, matérialisé par le but de Jude Bellingham d'une frappe croisée (3-2, 47e). La suite a été un récital offensif, auquel a répondu un Livakovic en mode muraille. Le gardien de la Croatie a multiplié les parades, parfois coup sur coup, pour maintenir les chances de sa sélection (52e, 56e, 57e, 82e). On voyait alors le hold-up se dessiner pour les Croates.





Mais l’Angleterre en avait encore sous le pied, et c’est Marcus Rashford, en mode super-sub, qui est venu faire le break pour valider un succès mérité (4-2, 85e). Jordan Pickford venait à peine d’être décisif à son tour sur un tir dangereux de Mario Pasalic. Le message des Anglais est clair, et le pari osé de Thomas Tuchel est en train de prendre forme. À confirmer, bien entendu.