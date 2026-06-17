Coupe du monde 2026 I Argentine I Un triplé mais des larmes : pourquoi Lionel Messi traverse-t-il "des jours difficiles" ?

Il y a ceux qui ont tenu bon, jusqu'à 3h du matin (heure française), pas tant pour voir les champions du monde argentins faire leur entrée en lice, mais plutôt pour assister à l'ultime match d'ouverture de Lionel Messi, devenu le premier footballeur à disputer une sixième Coupe du monde. Puis il y a ceux qui ont découvert la nouvelle au petit matin, à savoir que le capitaine de l'Albiceleste est un peu plus entré dans la légende de son sport en devenant le meilleur buteur de l'histoire dans la compétition (16 buts), à égalité avec l'Allemand Miroslav Klose, grâce à sa merveille de triplé (17e, 60e, 76e) face à l'Algérie (3-0).



Si Messi a donc brillé pour sa première apparition dans ce Mondial, l'attaquant de l'Inter Miami a reconnu, après la rencontre, traverser un moment difficile. "J'ai vécu quelques jours difficiles, mais je suis reconnaissant envers toute la délégation et mes coéquipiers", a-t-il confié, justifiant ainsi sur ses larmes après son premier but. Mais sans toutefois en dire plus.





En janvier dernier, le média argentin Mdz avait affirmé que son père, Jorge Messi, avec qui il a toujours entretenu un lien très fort, rencontrait des problèmes de santé assez graves qui l'empêchaient de se rendre aux États-Unis pour assister à la compétition. Une information également relayée ce mercredi par le quotidien italien La Gazzetta dello Sport. Âgé de 68 ans, Jorge Messi serait ainsi en mauvaise santé depuis plusieurs mois. Aucun diagnostic officiel n'a toutefois été rendu public à ce jour.





Voilà peut-être l'explication de cette période compliquée évoquée par l'octuple Ballon d'Or, qui a été rejoint à Kansas City par son épouse Antonella et leurs trois fils, Thiago, Mateo et Ciro, arrivés de Miami pour être à ses côtés. Une présence précieuse, à l'image de celle de toute la délégation argentine depuis le début du rassemblement pré-Mondial. "Ils étaient à mes côtés pour me donner la force de passer outre", avait confié Messi après la rencontre face à l'Algérie. Quelques minutes seulement après avoir signé un triplé historique...