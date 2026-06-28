Coupe du monde 2026 | Le Canada premier qualifié pour les 8es de finale après sa victoire in extremis contre l'Afrique du Sud (1-0)

Gros ouf de soulagement. Au bout du suspense et, surtout, de l’ennui, le Canada a pris le meilleur sur l’Afrique du Sud pour se qualifier pour le premier huitième de finale de Coupe du monde de son histoire (1-0). Au terme d’un match globalement fermé, Stephen Eustaquio a libéré son équipe en punissant l’un des rares oublis défensifs des Bafana Bafana. Au prochain tour, les Canadiens affronteront soit les Pays-Bas, soit le Maroc, une autre paire de manche en somme.