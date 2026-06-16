Coupe du monde 2026 - Malmenés puis emballants, les Bleus dominent le Sénégal grâce à des buts de Kylian Mbappé et Bradley Barcola (3-1)

Rédigé par Dakarposte le Mardi 16 Juin 2026 à 21:19 modifié le Mardi 16 Juin 2026 - 23:19

Passés à côté du premier acte, les Bleus ont très bien réagi après la pause pour prendre le meilleur sur le Sénégal à l'occasion de leur premier match du groupe I en Coupe du monde ce mardi au MetLife Stadium. Génialement servi par Michael Olise, Kylian Mbappé a mis l'équipe de France sur les rails de la victoire, avant de tuer les débats en marquant le but du 3-1 dans le temps additionnel.



Le rêve américain des Bleus débute parfaitement. Ce mardi, en ouverture de la Coupe du monde, l'équipe de France a assumé son statut de favori face au Sénégal (3-1). D'abord frustrés par une maladresse technique et une défense énergique, les Français ont été libérés par Kylian Mbappé, auteur d'un doublé en seconde période. Bradley Barcola et Ibrahim Mbaye ont inscrit les deux autres buts de la rencontre. Les joueurs de Didier Deschamps prennent la tête du groupe I et font, déjà, un grand pas vers la qualification.



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