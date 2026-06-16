Le président Bassirou Diomaye Faye nomme le nouveau Premier président de la Cour des Comptes du Sénégal

Le Président de la République a nommé Monsieur Abdoul Madjib GUEYE Premier Président de la Cour des Comptes.



"Cette nomination s’inscrit dans la continuité de l’engagement de l’État en faveur du renforcement des institutions, de la transparence dans la gestion publique et de la consolidation de l’État de droit. Le Président de la République lui souhaite plein succès dans sa mission au service du Sénégal" lit-on sur le communiqué de la présidence de la république du Sénégal .