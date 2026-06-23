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Coupe du monde 2026: le Sénégal cède face à la Norvège et s’éloigne des 16es de finale

Rédigé par Dakarposte le Mardi 23 Juin 2026 à 03:58 modifié le Mardi 23 Juin 2026 - 06:00

Malgré un Ismaïla Sarr déterminé, le Sénégal, à l’image de son capitaine Kalidou Koulibaly, a été dominé par la Norvège d’Erling Haaland, auteur d’un doublé (3-2) lors de son deuxième match de poule. Les Lions, avec deux défaites, sont près de l’élimination avant la troisième journée face à l’Irak.


Coupe du monde 2026: le Sénégal cède face à la Norvège et s’éloigne des 16es de finale
On ne change pas une équipe qui perd. Après s’être incliné face à la France lors de son premier match de poule (1-3), le Sénégal s’est présenté avec le même onze devant la Norvège. On aurait pu penser que le sélectionneur Pape Thiaw se risquerait à réajuster son équipe. Koulibaly, court physiquement, a été reconduit, Ismaïla Sarr, maladroit, était également maintenu sur le côté droit, là où Ibrahim Mbaye avait montré de belles choses en quelques minutes face aux Bleus, s’offrant même un but.


Si Sarr a sauvé sa prestation par un doublé et en étant le joueur offensif le plus dangereux, le capitaine des Lions a coulé dans des proportions jamais vues en sélection. L’ancien joueur de Naples a en effet été impliqué sur les trois buts encaissés par les siens. Sur l’ouverture du score, il contre ou dégage sur Marcus Pedersen, qui se fait une joie de crucifier Mendy, en partie coupable aussi sur la frappe du Norvégien (43e). Lorsque la Norvège fait le break, Koulibaly est également trop court sur son tacle, permettant à Martin Odegaard d’offrir un caviar à Erling Haaland pour son troisième but de la compétition (48e). Cinq minutes plus tard, le géant norvégien s’offre un doublé sur un service de Berg, qui profite une nouvelle fois d’un mauvais renvoi de Koulibaly.



Koulibaly sorti à la 72e

Le sélectionneur aura certainement le temps de répondre aux nombreuses questions concernant son capitaine, qui était resté plusieurs semaines sans jouer et qui n’a fait illusion qu’une mi-temps, la première contre les Bleus. Il limitera la casse en le remplaçant à la 72e minute.

Dans cette rencontre-là, la première véritable réaction de Thiaw aura été de changer ses plans assez vite avec deux remplacements, Ibrahim Mbaye et Ismail Jakobs (54e), pour passer du 4-3-3 au 4-4-2. Mais avait-il vraiment le choix à ce moment alors que la Norvège menait 2-0 ?

Pour ne rien arranger, les Lions vont perdre Édouard Mendy sur blessure à l’heure de jeu (63e). Le gardien avait sauvé les siens en repoussant sur sa ligne une reprise de la tête de Kristoffer Ajer dès la troisième minute. Il était encore présent pour remporter son face-à-face devant Odegaard, bien servi par une superbe remise de Haaland (38e).



Le Sénégal a longtemps fait illusion en conservant le ballon, mais les occasions étaient norvégiennes. La première frappe sénégalaise allait survenir après la première pause fraîcheur : une tentative de Nicolas Jackson qui fuit le but d’Orjan Nyland (28e).

Ismaïla Sarr s’offrira le premier tir cadré des Lions (45e+1), qui auront beaucoup de mal à tromper la vigilance de la défense des Vikings, surtout avec un Sadio Mané qui avait l’air d’avoir les jambes coupées après quarante-cinq minutes de jeu. Sarr, dans une position axiale qui semble mieux lui convenir, va même redonner espoir aux siens en réduisant le score dans les arrêts de jeu (90e+3). Un peu tard…

C’est un revers sans contestation pour les hommes de Pape Thiaw, incapables d’être dangereux sur la durée face à l’arrière-garde norvégienne et surtout trahis par une défense qui n’a pas été au niveau.

Avec deux revers, les chances de qualification s’amoindrissent, mais restent possibles avec un troisième match face à l’Irak, dominé par la France (3-0). Cette fois, Pape Thiaw n’aura plus le droit à l’erreur au moment de coucher son onze de départ.




















Coupe du monde 2026: le Sénégal cède face à la Norvège et s’éloigne des 16es de finale

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