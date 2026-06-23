Coupe du monde - Groupe I, 2e journée - La Norvège bat le Sénégal (3-2) avec un nouveau doublé d'Erling Haaland

Haaland mène son pays en phase finale. Pour sa première Coupe du Monde depuis 1998, la Norvège s'est qualifiée pour la phase à élimination directe grâce à sa victoire face au Sénégal (3-2). Le “Cyborg“ a marqué ce match de son empreinte avec un doublé plein d'autorité. La première place du groupe se disputera vendredi face à la France, alors que les Lions de la Teranga devront absolument s'imposer face à l'Irak pour espérer se qualifier comme l'un des meilleures troisièmes.





Le Sénégal semble avoir laissé son ambition au vestiaire à la mi-temps du match face à la France. Après avoir livré face aux Bleus quarante-cinq minutes dignes des champions d'Afrique en titre qu'ils sont, les Lions de la Teranga ont soudainement perdu toute leur inspiration offensive et leur rigueur défensive. Même s'ils ont de nouveau joué sur la pelouse loin d'être irréprochable du MetLife Stadium, les joueurs de Pape Thiaw n'ont, contrairement à leur adversaire du soir, jamais su rentrer dans le rythme de la rencontre.





La faute, dans un premier temps, à une maladresse technique étonnante, surtout de la part des cadres de cette équipe. Alors qu'ils avaient su étouffer la Norvège grâce à leur activité défensive impressionnante à tous les niveaux, une passe manquée par le capitaine Kalidou Koulibaly a permis à Marcus Pedersen d'ouvrir le score (43e). Le défenseur d'Al-Hilal est également coupable sur le deuxième but, inscrit par l'inévitable Erling Haaland sur un contre mené par Martin Odegaard (48e). Même Edouard Mendy, héroïque à deux reprises pour garder sa cage inviolée face à Kristoffer Ajer (3e) et Odegaard (37e), a failli offrir le deuxième but à Haaland juste avant la pause.



Haaland a puni les erreurs sénégalaises



Le “Cyborg“, discret sur l'entame du match, a encore une fois répondu présent là où on l'attend. Lorsque Ismaïla Sarr a redonné espoir au Sénégal en allant chercher un but venu d'une rare percée dans l'axe (53e), le Viking a immédiatement remis la tête de ses adversaires sous l'eau avec toute la nonchalance qu'on lui connait (58e). Un but à l'image de cette surprenante sélection norvégienne, en ne passant pas par quatre chemins, avec un jeu vertical terriblement efficace. Sur cette action, les Lions de la Teranga ont également perdu Edouard Mendy, sorti en boîtant quelques instants plus tard.

Offensivement, le Sénégal n'a jamais su trouver son rythme, gêné par un bloc bas très physique et très dense. Sadio Mané a longtemps été le seul à trouver des espaces sur son aile gauche, mais sans trouver de coéquipier à la réception de ses centres. C'est cependant de ce côté gauche qu'est venu le but de l'espoir, signé Ismaïla Sarr (90e+3). De l'espoir, il en faudra lors du dernier match pour affronter l'Irak qui pourra également croire en ses chances de se qualifier parmi les meilleurs troisièmes face à un lion qui a déjà un genou au sol.