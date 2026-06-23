Coupe du monde - Avant France - Norvège - "Honnêtement, je me moque un peu de ce match" : Haaland, la menace et l'incertitude

C'est une bête. Une machine à buts terrifiante. Et un constat s'impose encore et toujours : Erling Haaland est décidément inarrêtable. Déjà insatiable avec Manchester City où il empile les buts comme des perles depuis des années maintenant, le cyborg norvégien découvre la Coupe du monde avec la même envie. Et la même efficacité : deux matches, deux buts à chaque fois pour afficher déjà quatre réalisations dans ce Mondial 2026 avant de voir sa sélection croiser la route de l'équipe de France.



Le moindre ballon est pour lui une occasion d'assouvir sa soif de buts. Malgré une belle résistance des Sénégalais qui n'ont jamais lâché, le serial buteur des Citizens a ainsi profité des petits errements des joueurs africains pour faire trembler les filets tout en bénéficiant des inspirations d'un excellent Martin Ødegaard. "Marquer des buts c'est ma spécialité et je suis bon pour ça", a résumé le cyborg norvégien ce mardi après son nouveau show contre les Lions de la Téranga.





"Vous n'avez jamais rien vu de pareil"



Difficile de le contredire. Alors qu'il a planté son doublé en moins d'un quart d'heure ce mardi, Haaland en est désormais à 59 buts en 52 sélections ! Juste bluffant. Et avec ce côté bestial qui saute sur sa proie avec l'envie de la tuer dès que l’occasion se présente, l'attaquant norvégien laisse cette impression qu'il peut frapper à chaque instant. "Il aurait pu marquer quatre buts ce soir, il était en feu", a confirmé son sélectionneur Staale Solbakken.

Son efficacité aussi redoutable que menaçante ne cesse ainsi d'impressionner. Et de laisser sans voix. "C'est irrésistible. C'est une machine. Vous n'avez jamais rien vu de pareil", a apprécié l'ancien Toulousain Ruben Gabrielsen, sur les ondes du média norvégien VG. Déjà meilleur buteur de l'histoire de la Norvège en Coupe du monde après seulement deux matches, l'ancien de Dortmund ne compte évidemment pas s'arrêter en si bon chemin.