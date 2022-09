Coupe du monde : Ce qui fonde l’optimisme de MackySall, el Strategico

L’Emergence bien avant les infrastructures est avant tout une question mentale et d’état d’esprit. C’est ce que ne cesse de répéter le Président à son entourage et insuffle depuis 2012 cet état d’esprit au pays. Le Président est convaincu que cet état d’esprit conquérant est maintenant dans le cœur des sénégalais et donne comme preuve et exemple la victoire du Sénégal à la coupe d’Afrique. Le Sénégal a toujours eu de la volonté, l’ambition et souvent une très bonne équipe pour gagner la coupe mais n’avait pas trouvé la voie et la méthode. Il l’a enfin trouvé. Le Président est convaincu que la même chose est valable pour l’Emergence et pour le conflit en Casamance où comme pour la Coupe d’Afrique on n’a mis quarante ans à chercher avant de trouver la voie et la méthode. Ce nouvel état d’esprit qui a permis de faire une révolution infrastructurelle ( TER, BRT, Stade Abdoulaye Wade, Pont Foundiougne, Port de Ndayanne) , la paix en Casamance, la victoire à la Can, permettra de gagner la Coupe du Monde. Pour le Foot, AliouCisse c’est el Tactico, pour l’Emergence, Macky se veut el Strategico qui veut montrer au pays que rien n’est impossible pour le Senegal avec un tel etat d’esprit. D’ailleurs le El Strategico de l’Emergence va bientôt renouer avec ses projets pharaoniques comme le plus grand centre commercial d’Afrique de l’Ouest qu’il compte construire à Diamniadio



















































