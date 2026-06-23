Coupe du monde - Groupe I - 2e journée - L'équipe de France qualifiée pour les seizièmes de finale après sa nette victoire contre l'Irak (3-0)

Un nouveau doublé de Kylian Mbappé, la plus longue mi-temps de l’histoire de la Coupe du monde et les Bleus ont validé leur ticket pour les 16es de finale : voilà comment résumer le deuxième match un peu fou de l’équipe de France à la Coupe du monde 2026. Grâce à leur capitaine, qui poursuit sa course folle avec Lionel Messi dans ce début de compétition, et avec le premier but d’Ousmane Dembélé en Coupe du monde, la France est venue à bout de l’Irak (3-0).





Didier Deschamps l’avait répété, avant le match, à ses troupes, il fallait se méfier de cette équipe irakienne, 57e au classement Fifa mais qui en a vu et vécu assez pour mener la vie dure même aux vice-champions du monde en titre. Finalement, et heureusement pour les Tricolores, il n’aura pas eu complètement raison.





Alerte orages : plus de 2 heures entre les deux périodes



Car l’équipe de France, sous le ciel orageux de Philadelphie, a rapidement pris les commandes pour ne jamais les lâcher. Percutants et ayant bien écouté leur coach, les coéquipiers de Mbappé ont trouvé la faille sur une frappe du gauche puissante du capitaine devant la surface, excentré à droite (14e). Hormis un ballon dans la surface gratté in extremis par la défense, il n’y a pas eu grand-chose d’autre avant la pause. Qui allait durer une éternité.







Alors que les éclairs apparaissaient dans le ciel de Pennsylvanie, les autorités ont forcé les spectateurs à aller à l’abri et la mi-temps s'est prolongée plus de 2 heures finalement avant que les 22 acteurs puissent revenir jouer, sur une pelouse gorgée d’eau. Et après avoir montré quelques signes de mieux, au retour des vestiaires, les joueurs de Graham Arnold ont fini par faire le cadeau de trop.







Une boulette pour relancer Dembélé



Sur une énorme boulette dans leur surface, presque exactement comme face à la Norvège. Zaid Tahseen a manqué sa passe pour son gardien Ahmed Basil, dont le contrôle manqué a permis à Dembélé de récupérer le ballon et de l’offrir à son numéro 10, qui a conclu l’affaire d’un tir du droit (2-0, 54e). Avec ce 60e but en équipe de France, Mbappé a égalé Miroslav Klose au classement des meilleurs buteurs de l’histoire de la Coupe du monde (16 réalisations), et plié le match.

Revenu à deux longueurs de Messi, auteur d’un triplé quelques heures plus tôt, à ce classement, il a ensuite eu deux grosses occasions de réaliser un triplé (88e, 90e), mais s’est manqué. Le joueur du Real Madrid a en revanche eu le bonheur de voir le Ballon d’Or en titre Ousmane Dembélé inscrire le premier but de sa carrière au Mondial.

Trouvé dans la surface d’une magnifique passe d’Olise, bien sûr, le Parisien a croisé son tir du droit pour parachever le succès français (3-0, 66e). Les Bleus, qui affronteront la Norvège vendredi (21h) pour la première place du groupe I, continuent leur sans-faute.