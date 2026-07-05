Coupe du monde - L'antisèche de France-Paraguay (1-0) : La pire des rencontres, la plus satisfaisante des victoires

La décla' : Kylian Mbappé, sur M6



"On savait quel type de match on allait avoir. Je pense qu'aujourd'hui, le match qu'on a joué, c'est très bien. On a montré qu'on n'était pas seulement une équipe qui savait jouer un football offensif. S'il faut mettre les mains dans la merde, on va mettre les mains dans la merde, désolé de l'expression. On n'a pas de problème avec ça."





La question : Les Bleus en sortent-ils grandis ?



Après les formidables prestations offensives de la France en poule et contre la Suède en seizièmes de finale, cette victoire atrocement accrochée face au Paraguay a fait assez peine à voir sur le plan technique. Michael Olise a eu énormément de mal à se montrer sous son meilleur jour, le jeu a été d'une lenteur très frustrante et les occasions de but ont finalement été assez rares.

Ce fut un chemin de croix et ce n'est jamais agréable d'en passer par là pour franchir des tours dans un tournoi. Pour autant, l'équipe de France a montré ce samedi soir à Philadelphie qu'elle était capable de résister aux pires provocations, et plus encore à la terrible frustration de voir un arbitre perdre le contrôle de la rencontre. Les joueurs l'ont dit à la sortie du terrain ; ils savaient ce que le Paraguay allait proposer et ils ont réussi à garder ce qu'il fallait de concentration et de sérieux pour assurer la qualification.

C'était le match le plus difficile, le plus sale, le plus moche, assurément. Celui au cours duquel les hommes de Didier Deschamps ont montré leur visage le moins séduisant. Après le coup de sifflet final, leur soulagement et leur joie étaient pourtant palpables. Parce qu'il ne suffit pas d'être meilleur sur le papier pour gagner ; et les Bleus, ce soir, ont prouvé que même lorsqu'on les entraîne dans un duel plus vicié qu'un simple match de football, ils seraient durs à ébranler.