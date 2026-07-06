Coupe du monde - Le gros coup de froid : la Norvège élimine le Brésil en huitièmes de finale grâce à un doublé d'Erling Haaland (2-1)

Décidément, la Norvège reste la bête noire du Brésil en Coupe du monde. Grâce à un doublé retentissant d'Erling Haaland, la formation scandinave s'est imposée lors de son huitième de finale du Mondial 2026 face aux quintuples champions du monde (2-1) ce dimanche au Metlife Stadium. Longtemps incapable d'ouvrir le score face à Ørjan Nyland impérial devant sa ligne de but, la Canarinha a sombré dans les dernières minutes face à la puissance de l'avant-centre norvégien. Dans le temps additionnel, Neymar a réduit l'écart sur penalty mais cela n'a pas suffi. Qualifiée pour la première fois de son histoire en quarts de finale du Mondial, la Norvège attend son prochain adversaire : le Mexique ou l'Angleterre.





Loin d'être convaincant depuis le début de la compétition, le Brésil est tombé sur un os à New York. Au cœur de l'après-midi dans la grosse pomme, la malédiction norvégienne s'est poursuivie pour la Seleçao. En quatre confrontations, les Auriverdes n'avaient jamais gagné contre la Norvège. Hélas pour les hommes de Carlo Ancelotti, le signe indien n'a pas été vaincu lors de ce cinquième bras de fer. En fin de compte, cette élimination du Brésil en huitième de finale, du jamais vu depuis le Mondial 1990, confirme aussi un vrai problème de fond sur la qualité du jeu proposé par la sélection aux cinq étoiles.





Le mur Nyland, la dynamite Haaland



Au MetLife Stadium, les Brésiliens ont connu une première sueur froide avec un but refusé à Patrick Berg pour une position de hors-jeu d'Alexander Sorloth au préalable (3e). Dix minutes plus tard, Matheus Cunha a subi une faute dans la surface norvégienne. Frappeur sur le penalty, Bruno Guimaraes n'a pas trompé la vigilance de Nyland sur sa ligne (14e). Lancé dans une prestation individuelle majuscule, le gardien de but du FC Séville a neutralisé les offensives de Gabriel Martinelli (31e) et Vinicius Junior (40e) pour garder sa cage inviolée.