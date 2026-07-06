« J'ai personnellement choisi de prendre un peu de recul » : Pape Matar Sarr brise le silence

Quelques jours après l'élimination prématurée de l'équipe nationale du Sénégal en seizièmes de finale de la Coupe du monde, Pape Matar Sarr a pris la parole à travers un message publié sur Instagram. Le milieu de terrain des Lions a exprimé sa profonde déception tout en adressant un message de reconnaissance et d'espoir aux supporters sénégalais.



Dans son texte, le joueur explique avoir volontairement pris du recul ces derniers jours afin de digérer cette désillusion. Une élimination qu'il dit avoir vécue douloureusement, au même titre que l'ensemble du peuple sénégalais.



« Ces derniers jours, j'ai personnellement choisi de prendre un peu de recul. Non pas pour fuir, car nous assumons nos responsabilités, mais parce que cette élimination m'a profondément touché, comme elle a touché tout le peuple sénégalais », a-t-il confié, soulignant que l'équipe nourrissait de grandes ambitions dans cette compétition.



L'international sénégalais n'a pas esquivé les critiques concernant ses performances durant le tournoi. Avec humilité, il a reconnu ne pas avoir répondu aux attentes placées en lui. « Je sais aussi que mes performances n'ont pas été à la hauteur de ce que vous attendiez de moi », a-t-il admis, affirmant accepter les critiques comme une source d'apprentissage et de progression.



Pour le joueur, l'exigence des supporters sénégalais traduit avant tout leur attachement profond à l'équipe nationale. Une passion qu'il dit comprendre et respecter pleinement. Malgré la déception, Pape Matar Sarr refuse de céder au découragement. Il assure que cette contre-performance ne doit pas compromettre les ambitions futures des Lions.



Le milieu de terrain promet de poursuivre le travail avec ses coéquipiers afin de revenir plus fort lors des prochaines échéances. Il a également tenu à remercier les supporters qui ont continué à soutenir l'équipe malgré la désillusion.

Concluant son message sur une note d'espoir, il a réaffirmé son engagement envers le Sénégal : « Je continuerai à servir le Sénégal avec fierté, amour et détermination. Le meilleur est devant nous, inch'Allah. »

Une déclaration qui témoigne de la volonté du joueur de rebondir après cette élimination et de retrouver la confiance des supporters sur le terrain.



















































































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