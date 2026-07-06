Une grand-mère arrêtée avec 13 kg de cocaïne dissimulés dans des pelures de plantain

Une grand-mère nigériane-britannique de 67 ans, Mme Mary Yetunde Barek, a été arrêtée par des agents de la National Drug Law Enforcement Agency (NDLEA) suite à la découverte de 13 kilogrammes de cocaïne dissimulés dans des pelures de plantain qui ressemblaient à de vraies bananes plantains et étaient emballés parmi d’autres produits alimentaires dans ses bagages à l’aéroport international de Lagos.





Un communiqué de l’agence indique que le suspect, qui travaille comme aide-soignant au Royaume-Uni, a été arrêté dans le hall des départs du terminal 2 de l’aéroport de Lagos alors qu’il tentait d’embarquer sur un vol de la compagnie aérienne Virgin Atlantic à destination de Londres le dimanche 28 juin 2026.





" Une fouille approfondie de ses sacs a permis de découvrir 31 gros sachets de cocaïne, conditionnés de manière à ressembler à des mains de banane plantain, pour un poids total de 13 kilogrammes. Dans sa déclaration, la femme âgée a reconnu être la seule propriétaire de la cocaïne saisie" fait savoir une source au fait de l'enquête.





Par ailleurs, une opération d’infiltration menée lundi 29 juin 2026 dans l’État d’Anambra, a conduit à l’arrestation de Nwabueze Felix Onyeka, un doctorant de 45 ans de l’Université de Putra, en Malaisie, suite à la saisie de 5,80 kilogrammes de cocaïne dissimulés dans les parois de neuf cartons d’Orijin bitters, une cargaison faisant partie d’un chargement groupé à destination de Kuala Lumpur, en Malaisie.



L’agence indique que l’arrestation de Nwabueze dans l’État d’Anambra fait suite à la saisie de 36 paquets de cocaïne, d’un poids total de 5,80 kilogrammes, dissimulés dans des cartons de boissons à base de plantes.

















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