Coupe du monde : le mea culpa de Koulibaly après la défaite contre la Norvège

"Le football de haut niveau, ça se joue sur des détails. C’est l’équipe qui fait le moins d’erreurs qui gagnera. Aujourd’hui j’ai fait beaucoup d’erreurs, c’est vraiment dommage. Le niveau de la Coupe du monde est très élevé, on n’a pas droit à l’erreur. Aujourd’hui on en a trop fait pour pouvoir gagner ce match. Courir après le score c’est très difficile. Mentalement, l’équipe a bien réagi quand même parce que malgré ça il y a eu un regain d’énergie, les joueurs ont tout fait pour essayer de faire match nul, on ne l’a pas fait. Maintenant il faut croire jusqu’à la fin, on va faire un gros match Inch’Allah contre l’Irak et on va essayer de gagner le match", a déclaré le capitaine des Lions du Sénégal étant directement fautif sur les trois buts encaissés par son équipe.













































































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