Coupe du monde : nouvelles rassurantes pour Edouard Mendy avant le rendez-vous contre la Belgique

Selon des informations du site d’information sportif Taggat, le portier sénégalais sera disponible pour le rendez-vous décisif prévu mercredi. Son retour au sein du groupe s’accompagnera d’un protocole de soins élaboré conjointement par le staff médical de la sélection nationale et celui de son club saoudien, afin d’optimiser sa récupération et son retour à la compétition.



Édouard Mendy s’était blessé lors de la deuxième rencontre du Sénégal face à la Norvège. Sa sortie du regroupement avait suscité une certaine inquiétude chez les supporters sénégalais, à quelques jours d’une rencontre à élimination directe face aux Diables rouges.



La perspective de retrouver le dernier rempart des Lions constitue une bonne nouvelle pour le sélectionneur et son staff, qui pourront compter sur l’expérience et le leadership de l’ancien gardien de Chelsea dans cette phase décisive de la compétition.



Le Sénégal affrontera la Belgique mercredi avec l’ambition de décrocher son billet pour les huitièmes de finale.







































































Le Soleil