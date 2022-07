Coups et blessures volontaires : les fils Dramé traduits en justice pour avoir pris partie lors d'une querelle de leur père.

Une bagarre entre un père de famille a conduit des membres de la famille Dramé en prison. Depuis deux (2) semaines, Souleymane Dramé, Ibrahima Dramé et Bineta Dramé sont en détention pour avoir battu un monsieur qui avait des problèmes avec leur parent.



Jugés ce vendredi, ils ont tous étaient attraits devant la barre de la chambre correctionnelle du tribunal de Grande instance de Dakar pour répondre du délit de coups et blessures volontaires ayant entraîné une incapacité temporaire de travail.



Le vieux Dramé a eu un différend avec une tierce personne près de chez lui. Son fils et sa fille ayant entendu la dispute, sont sortis pour s'enquérir de la situation. Malheureusement, la victime a fini par recevoir de ces derniers une barre de fer lui occasionnant la perte de deux dents, selon le procès-verbal d’enquête.



Devant la barre, la famille Dramé a confirmé s’être bagarrée avec la partie civile, mais réfute la perte de dents et de saignement lors de cet événement malheureux. À en croire la partie civile, Souleymane Dramé qui est le frère cadet de la famille est aussi accusé d'avoir participé à cette bagarre. Il aurait frappé à plusieurs reprises la tête du plaignant contre le mur occasionnant une perte de dents.



Devant le juge, l’accusé a nié catégoriquement les faits. Souleymane qui dit être vigile, a livré sa part de vérité. À l’en croire, c'est le bruit de la querelle qui l’a d’ailleurs réveillé.

Une fois sur place, j’ai trouvé que l'assistance avait déjà séparé les bagarreurs. Je n’ai jamais touché le prévenu », a-t-il déclaré. Propos qui a été confirmé par son père, auteur du problème et témoin oculaire.



En se fiant au procès-verbal, le plaignant lorsqu'il a déposé la plainte, a juste souligné que c'est le plus costaud de la famille qui l’aurait frappé ce qui a conduit à l’interpellation de Souleymane.



Selon la défense, les faits pour lesquels sont poursuivis les frères Dramé et leur père ne sont pas avérés. Elle a tant bien que mal tenté de démonter les accusations contre la famille Dramé.



Le juge après concertation avec ces assistants, a finalement relaxé Souleymane Dramé mais condamné Ibrahima et Bineta Dramé à trois (3) mois d'emprisonnement avec sursis pour avoir pris partie lors de cette bagarre qui ne les concernait pas.