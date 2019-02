Cour de la CEDEAO : Les demandes d’urgence de Khalifa Sall rejetées

Les avocats de l’ancien maire de Dakar et leader de « Taxawu Senegaal » avaient introduit deux demandes en urgence à la Cour de la CEDEAO. Il s’agissait de l’inscription de Khalifa Sall sur les listes électorales et de l’arrêt du processus électoral. La décision de la Cour vient de tomber et l’ancien maire de Dakar a vu ses deux demandes purement et simplement rejetées.

Pour ce qui est du fond des requêtes respectives de Khalifa Sall et de Karim Wade, le tribunal en connaîtra le 20 Février prochain.







dakaractu