Cour suprême : Cheikh Ahmed Tidiane Coulibaly a passé le témoin à Aly Ciré Ba

La cérémonie de passation de service entre le Premier président de la Cour suprême Cheikh Ahmed Tidiane Coulibaly et le Premier président Ciré Aly Ba s’est tenue ce jeudi 2 mars à la Cour suprême.



Cheikh Ahmed Tidiane Coulibaly, admis à faire valoir ses droits à une pension de retraite, quitte ses fonctions après plus de 40 ans de bons et loyaux services à la magistrature.



Lors de la dernière réunion du Conseil supérieur de la magistrature, M. Ciré Aly Ba a été nommé Premier président de la Cour suprême.



Il était précédemment Premier président de la Cour d’Appel de Dakar.



Le magistrat Mahamadou Mansour Mbaye, occupe les fonctions de Procureur général près la Cour suprême.





























Le Soleil