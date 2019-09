Course-poursuite avec la police : Un dealer saute d'une terrasse et se...

A. Sy, trafiquant de drogue notoire, a été arrêté en possession de six joints et un cornet de chanvre indien. Il a été interpellé lors d'une opération de sécurisation de la police à l'issue d'une course-poursuite avec les éléments de la police de Guédiawaye.

Pris au piège, le dealer tente de se défaire de l'étau, repousse violemment les limiers et se lance dans une course effrénée. Il saute le mur d'une maison et tente d'escalader la terrasse. Il va retrouver la main droite fracturée lors de sa chute.



Le mis en cause a été déféré au parquet à l'issue de sa garde à vue, informe le quotidien Les Échos qui donne la nouvelle dans sa livraison de ce vendredi. Quant à son acolyte, il s'est réfugié dans la salle de bain d'une dame, lui volant au passage 80 000 Fcfa, pour échapper aux flics.