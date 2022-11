Course poursuite entre Dieuppeul et Grand Yoff : un témoin refait le film

Seneweb relatait la scène surréaliste d’une course-poursuite digne des blockbusters hollywoodiens.





On en sait un peu plus sur les réelles circonstances de cet incident. Un témoin révèle qu'il ne s’agit pas d'une affaire de voiture volée mais plutôt d'une course poursuite liée à l'identification d'un véhicule impliqué dans une série de cambriolages. En effet, le véhicule en question a été identifié par une dame victime elle-même de cambriolage qui a interpellé la police.



La propriétaire d'une boutique de tissus qui a été dévalisée, il y a quelques jours, a identifié en pleine circulation, la voiture concernée. Celle-ci, à l’en croire, a servi de moyen de déplacement aux malfaiteurs qui ont cambriolé sa boutique.



Cette dernière n'a donc pas manqué d'informer d’autres personnes victimes comme elle des agissements de cette bande de malfaiteurs. Ces victimes et les passants ont lancé la course poursuite en attendant l'arrivée de la police.



La véhicule en question, une Hyundai Sonata, serait une voiture de location d'après nos informations.