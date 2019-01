Couverture de la campagne : Les candidats convoqués par le Cnra ce samedi

Qui, parmi les candidats retenus à la présidentielle 2019, va passer le premier au "Journal de la campagne" de la Rts ? Combien de temps vont-ils disposer ? Ce sont des questions auxquelles le Conseil national de régulation de l'audiovisuel (Cnra) va apporter des réponses, lors de la réunion entre les différentes parties. Une rencontre prévue ce samedi au siège du Cnra.

Dans un communiqué dont copie est parvenue à la rédaction de Seneweb, Babacar Diagne et ses amis appellent les leaders de parti ou leur mandataire à se présenter à la réunion. "En application de ces dispositions, le Cnra invite les candidats à l'élection présidentielle figurant sur la liste arrêtée et publiée par le Conseil constitutionnel, à participer ou à désigner leur mandataire, pour représentation, à la réunion prévue le samedi 26 janvier", lit-on dans le document.

"La rencontre sera l'occasion, pour le Cnra, de déterminer, avec la Rts et les candidats ou leur mandataire, le temps quotidien à réserver à chaque candidat et pour procéder au tirage au sort pour l'ordre de passage des candidats à l'émission consacrée à la campagne électorale diffusée par l'audiovisuel public", précise le communiqué.