Couvre-feu- 3e jour : Pas « long feu » au rond-point Case bi, calme plat dans les autres quartiers, ville morte à Thiès

Il n’y a finalement pas eu match entre les forces de l’ordre et les populations. Les scènes d’émeutes du premier jour et les quelques manifestations sporadiques dans certains quartiers, notamment Hlm 1 et Yoff qui ont été les plus chauds, n’ont pas été observées ce troisième jour. À Pikine, à la Médina, à Thiaroye, Guédiawaye, les manifestants ont opté pour la sagesse. Juste quelques jets de pierre sur les policiers en patrouille ont été enregistrés à Niary Tally. Une situation vite contenue par la police et ses renforts qui ont maté « l’intifada ».



Autre foyer qui a connu quelques remous, le rond-point « Case bi » des Parcelles Assainies, où un début d’émeute avait été signalé. Une arrestation parmi les manifestants a calmé leurs ardeurs. Une soirée couvre-feu donc plutôt tranquille...