Couvre-feu : Antoine minimise, les jeunes se radicalisent

Pourtant une immersion de nos confrères du journal l’Observateur montre que les jeunes ne sont pas prêts à se plier à la décision du Chef de l’Etat.

"On n’accepte pas le couvre-feu parce qu'on ne croit pas en l'existence de la maladie. Et même si le virus est là, on n’accepte pas d'être enfermés dans les maisons de 21h à 5h du matin’’, dit un manifestant. Un autre embraye sur le même ton dans les colonnes du journal : "Même si l’Etat du Sénégal fait descendre toute l'armée, nous n’accepterons pas ce décret."

Le préfet de Dakar, Alioune Badara Samb rappelle que tous les efforts qui sont faits sont destinés à sauver des vies des populations devant le péril sanitaire. Il ajoute que l’Etat est au service des populations.

Le ministre de l’intérieur, Antoine Félix Diome a déclaré hier face à la presse, que la situation est sous contrôle. ‘«J’étais moi-même sur le terrain hier. Mais sachez qu’il n’y a pas eu de problèmes majeurs car tout a été maîtrisé. Les sénégalais, dans les régions de Dakar et Thiès, ont observé la mesure. Il y a eu quelques manifestations mais après quelques interventions tout a été canalisé.»