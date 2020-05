Covid-19 : 120 millions de la Sodav pour soulager les artistes

La Société sénégalaise du droit d’auteur et droits voisins (Sodav) compte apporter son soutien aux acteurs culturels fortement touchés par la pandémie du Covid-19. Dans une note parcourue par Seneweb, le Conseil d’administration et la direction de la Sodav informent avoir mis en place un fonds de 120 603 932 FCFA pour accompagner les artistes.

«Ce fonds d’accompagnement est supporté entièrement par la Sodav en tenant en compte le caractère limité de ses ressources financières. Il est différent des fonds attendus et qui seront issus du ‘’force Covid-19’’ (Fonds de riposte et de solidarité contre les effets du Covid-19, ndlr) promis par le président de la République», relève le communiqué.

Ngoné Ndour et Cie ont, par ailleurs, annoncé le paiement des répartitions des droits littéraires et dramatiques, au titre de l’année 2019, qui s’élèvent, selon eux, à un montant de 17 077 288 FCFA. Et elles seront calculées sur la base de 30% de la moyenne des trois dernières répartitions perçues par l’auteur.

Toutefois, d’après la même source, compte tenu du caractère limité des ressources et dans le souci d’en faire bénéficier le maximum de personnes, la Sodav souligne qu’il a été retenu l’option de plafonner les plus gros revenus à 500 000 Fcfa.

Dans la même logique de solidarité, elle informe également que tous ceux qui, après calculs, se retrouveront avec des revenus nuls ou inférieurs à 30 000 FCfa, bénéficieront d’un appui de 30 000 francs CFA du fonds social.

Dans cette opération financière, la Sodav a tenu à prendre en compte l’ensemble de ses membres, toutes catégories confondues, aussi bien les titulaires de droit d’auteur que ceux des droits voisins, de tous les répertoires.

« Dans cette optique, un montant forfaitaire de 30 000 F CFA sera alloué à tout auteur, interprète, éditeur ou producteur ayant entamé la procédure d’adhésion à la société de gestion collective», précise conseil d’administration.

En ce qui concerne les droits numériques, la Sodav, qui annonce qu’une répartition est prévue dans les meilleurs délais, appelle leurs bénéficiaires à la patience et à la compréhension.