Covid-19 : 146 000 tonnes de denrées à distribuer ; Dakar, Pikine, Thiès… exclues

Le chef de l'État a déboursé 69 milliards Fcfa pour renforcer l'aide alimentaire d'urgence aux populations vulnérables, en cette période de crise sanitaire, pour un objectif d'un million de ménages. La répartition a été faite, hier, en Conseil des ministres.



Selon L'Observateur, 146.000 tonnes de denrées alimentaires seront distribuées aux familles ciblées. Chacune d'elles recevra deux sacs de 50 kg, 10 litres d'huiles, 10 kg de pâtes alimentaires et un paquet de 18 savons de 300 grammes.



Ces denrées vont coûter à l'État entre 60 et 65 milliards Fcfa. Le reste de l'enveloppe des 69 milliards va servir à la prise en charge des frais liés à la distribution des vivres. L'État réfléchit également à une gratuité des factures d'électricité pour la tranche sociale.



Dakar, Pikine, Rufisque et Thiès exclues



Les villes de Dakar, Pikine, Rufisque et Thiès seront exclus de l'aide alimentaire d'urgence destinée aux populations vulnérables. Ce en raison de leur statut. Les vivres sont exclusivement réservés aux 553 communes du Sénégal. Une proposition validée par le président de la République.



























































seneweb