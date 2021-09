Covid-19: 24 nouveaux cas et un décès

Ce mercredi 22 septembre, sur 1908 tests, 24 nouveaux cas ont été déclarés positifs.

Il s’agit de 2 cas contacts et de 22 cas communautaires.

Par ailleurs, 377 patients ont été déclarés guéris, 11 cas graves sont en réanimation et un nouveau décès a été constaté.



A ce jour 73692 cas ont été déclarés positifs dont 70672 guéris, 1849 décès et 1170 patients encore sous traitement. Le nombre de vaccinés est de 1 229 531.



































Le Soleil