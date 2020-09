Covid-19 : 67 nouveaux cas, 128 patients guéris, 39 cas graves, 1 nouveau décès

Sur 1313 tests réalisés, 67 ont été déclarés positifs dont 27 cas contacts et 40 cas communautaires.



128 patients ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris, 39 cas graves en réanimation, 01 décès enregistré.



Depuis le 2 mars 2020 à ce jour, le Sénégal a enregistré 13 948 cas dont 9 851 guéris, 290 décédés, 01 évacué et 3 806 patients sous traitement.