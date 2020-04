Covid-19 : 762 nouveaux décès en France en 24 heures, plus lourd bilan quotidien à ce jour

Le nouveau coronavirus a fait 762 morts supplémentaires en France ces dernières 24 heures, pour un bilan total de 15 729 décès, hôpitaux et Ephad confondus, tandis que le nombre de cas de contamination recensés dépasse désormais le seuil des 100 000, à 103 573, a annoncé mardi le directeur général de la Santé.



Ce bilan correspond à 762 décès supplémentaires par rapport au décompte de lundi soir, soit le plus important bilan quotidien depuis le début de l'épidémie, selon les chiffres donnés par Jérôme Salomon.



Le nombre de personnes traitées dans des unités de soins intensifs en France a cependant baissé pour la sixième journée consécutive, de 91 patients, à 6 730, a précisé Jérôme Salomon.



"En plus des décès survenus à l'hôpital et en institutions, il y a aussi des décès qui surviennent en ville, à domicile, et tous ces décès font l'objet d'une surveillance par l'Insee qu'on appelle de la mortalité toute cause (qui) sera disponible en détail demain", a-t-il ajouté.



D'ores et déjà, d'après "les premières analyses des certificats de décès, qui portent sur près de 6 000 certificats de décès analysés, la moyenne d'âge des personnes décédées est de 81 ans, 68 % de ces personnes présentaient des comorbidités de type pathologies cardiaques, hypertension sévère, pathologies neurodégénératives, diabète ou cancer", a-t-il déclaré.