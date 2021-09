Covid -19 : Abdoulaye Diouf Sarr déroule son plan de lutte

Le ministre de la santé et l'action sociale, Abdoulaye Diouf Sarr, vient de décline la feuille de route de la riposte à la Covid-19 lors de la réunion du CNGE. Il a par ailleurs annoncé la baisse des cas de Covid 19 tout en exhortant ses partenaires à respecter les instructions du Chef de l'Etat.







"Je voudrais à l’entame de mes propos vous adresser mes remerciements pour votre présence à cette réunion du CNGE consacrée à la riposte contre la Covid-19. Depuis plusieurs semaines, nous notons une baisse importante du nombre de cas de covid-19 diagnostiqués ainsi qu’une diminution du nombre de cas graves et du nombre de décès. Ces résultats très encourageants découlent de la somme d’efforts fournis par toutes les parties prenantes à la riposte. Je voudrais donc remercier tous les acteurs impliqués qui, de manière vigoureuse font face à la troisième vague épidémique. Je veux nommer les membres du CNGE, les membres des CRGE, tout le personnel médical et paramédical, le personnel de l’action sociale, les acteurs communautaires, les partenaires techniques et financiers, qui ont tous été au combat pour freiner la propagation du virus.



La stratégie vaccinale

Cependant, nous devons faire preuve d’humilité, rester très vigilants et redoubler d’efforts, afin de consolider les stratégies mises en place au plus fort de la 3eme vague en termes de diagnostic, de prise en charge des cas notamment avec la PECADOM, d’approvisionnement en oxygène des structures de santé, mais aussi de mise en œuvre de la stratégie vaccinale. Lors du Conseil des ministres du 1er septembre 2021, Son Excellence Monsieur Macky SALL, Président de la République, a indiqué l’impérieuse nécessité de maintenir les stratégies de lutte afin d’éviter la recrudescence des contaminations et l’avènement de nouvelles poussées épidémiques, qui risquent d’accroître la forte pression sur le système sanitaire et limiter la reprise économique.



L'application rigoureuse des instructions du Chef de l'Etat

Le Chef de l’Etat a bien voulu nous demander, en relation avec les autres Ministères impliqués, les personnels de santé et les acteurs communautaires à la base, d’amplifier la sensibilisation des populations sur les mesures préventives de lutte contre la Covid-19 et de poursuivre l’élargissement des campagnes de vaccination avec l’acquisition continue par l’Etat du Sénégal de nouvelles doses de vaccins.

J’exhorte tous les acteurs concernés à tout mettre en œuvre en vue de l’application rigoureuse de ces instructions du Chef de l’Etat.







Pour la réunion de ce matin, je donnerais d’abord la parole à Madame la Directrice générale de la Santé publique, Présidente du CNGE, pour qu’elle nous présente la situation épidémiologique. Ensuite, je Madame la Directrice générale des Etablissement de Santé nous présentera l’état actuel de la prise en charge des cas dans les CTE. Enfin, le Directeur de la Prévention nous fera la situation de la vaccination contre la Covid-19 à la date d’aujourd’hui A la suite de ces trois interventions, j’ouvrirais les discussions autour des différentes composantes de la riposte afin que nous puissions ensemble formuler les bonnes recommandations et proposer les meilleures décisions."