Covid 19 - Adresse de Macky Sall à la Nation : En levant l’état d’urgence le président de la République rassure et assure !

Quasiment tous les Sénégalais s’attendaient à une mesure contraire à celles que le président de la République avait édictée il y a plusieurs semaines pour lutter contre le Covid19. Outre les mesures barrières recommandées par les scientifiques et corroborées par la communauté scientifique mondiale le président Sall y avait ajouté des mesures sociales de prévention que nos compatriotes n’avaient pas appréciées à leur juste mesure. Il s’agit de la mesure d’état d’urgence assortie d’un couvre-feu à certaines heures. Or, cette mesure essentielle d’état d’urgence vient d’être levée, le couvre-feu consécutif y compris. Les mal-pensants ont commencé à lui jeter la pierre avec comme seul argument : “le président a cédé à la pression populaire et aux injonctions des marabouts.” Rien n’est plus faux!

En dirigeant lucide et informé de la situation nationale et internationale, celui qui tient les manettes du pouvoir Exécutif a pris une décision courageuse. Lever la mesure d’état d’urgence était un impératif car, aucune étude scientifique n’a prouvé son efficacité au vu de la propagation de la maladie du coronavirus, encore moins le couvre-feu. Coronavirus est en train de se propager et, selon tous les scientifiques – du moins ceux d’entre eux qui s’expriment dans notre pays, le couvre-feu était devenu inutile. C’est donc la bonne décision.

Mais les pourfendeurs de Macky Sall oublient qu’outre la levée de l’état d’urgence et du couvre-feu, décision motivées par des raisons sociales, il annoncé des mesures économiques pour relancer le secteur privé national. La “Préférence nationale” a été au centre de son discours. Consommer local, éviter de dépendre de l’étranger en cette période crise a été son propos le plus patriotique. Les mesures prises pour cette occurrence sont claires et les lecteurs pourront en avoir une idée claire en prenant connaissance du texte entier de son discours sur le net.

Certains prétendent qu’il a cédé à la pression des marabouts mais il ne s’agit que de persiflage car, ce sont les guides religieux qui, après son appel à une unité nationale pour le même combat, ont été parmi les premiers à mettre la main à la poche en guise de contribution et il s’est agi de plusieurs centaines de millions de nos francs.

En clair, Macky Sall a agi avec sagesse comme il l’a toujours dit : «Apprenons à vivre avec le coronavirus et à le combattre en respectant les mesures-barrières». S’y est ajouté le khoutba de l’un de nos illustres guides religieux qui a qualifié le virus de corona comme “une créature de Dieu” guidée par les décisions de notre Créateur qui le fera disparaître quand cela Lui plaira. Comme la peste, la fièvre Ebola, la maladie du sommeil ou encore le choléra ou la dengue.

Faisons face en nous protégeant et en protégeant nos familles par le respect des mesures-barrières et nous y viendront à bout.

En nous confinant de manière expresse et en confinant les travailleurs n’est pas productif alors que nous devons produire pour vivre. Les Sénégalais conscients ont compris et saluent la mesure. Mais les commentaires ne vont pas s’en arrêter là car il se trouve un bon nombre de nos compatriotes qui ont tellement peur de la pandémie qu’ils souhaitent que le pays tout entier soit confiné. Dans ce cas, est-ce qu’ils compteraient seulement sur l’aide alimentaire d’un pays qui n’a pas encore atteint l’autosuffisance alimentaire et qui se saigne à blanc pour faire face sans aucun revenu si son administration et son secteur privé (y compris l’informel) ne fonctionnent plus ? Saluons ces nouvelles mesures de “déconfinement” et protégeons-nous !









Ibra Déguène Keung, dakarposte