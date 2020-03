Covid-19/Arabie saoudite : suspension de tous les transports publics

L’Arabie saoudite, qui recense 274 cas de personnes atteintes de coronavirus selon un bilan officiel, a pris de nombreuses mesures de précaution pour limiter les déplacements et les rassemblements.



La suspension des transports publics concernent “tous les vols intérieurs”, “les bus”, “les taxis”, “les trains” ainsi que “les ferries”, et ce “pour une période de 14 jours à compter de samedi matin“, rapporte l’agence de presse officielle SPA.



“La suspension n’inclut pas les moyens de transport liés à des secteurs vitaux tels que la santé, les services et les produits de base tels que la nourriture, l’énergie, l’eau, les communications et autres“, selon la même source.



Le “fret aérien” et les “transports de sécurité nécessaires” sont également exemptés de cette suspension.



Plus de 1.300 cas de contamination ont été annoncés dans les pays du Golfe, la plupart des premiers cas ayant concerné des personnes revenant de voyage en Iran, l’un des pays les plus touchés par la pandémie dans le monde.