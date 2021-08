Covid-19: Aucun pays africain considéré comme sûr, selon l'UE

En comptant les États-Unis, ce sont, au total, six pays et territoires qui se voient imposer à nouveau des restrictions d’entrée par l’Union européenne. La nouvelle décision a été prise vendredi par les ambassadeurs représentants permanents des Vingt-Sept à Bruxelles : ils retirent aussi de leur liste verte trois pays et territoires des Balkans (Monténégro, Kosovo et Macédoine du Nord), ainsi qu’Israël et le Liban.



Voyages essentiels uniquement

Ils ne sont plus considérés comme sûrs du point de vue de la pandémie de coronavirus et leurs résidents ne sont donc plus autorisés à entrer dans l’UE et l’espace Schengen sauf pour des voyages essentiels. Cette liste verte européenne, ou liste des pays sûrs, avait été mise sur pied en juin 2020 et elle est révisée régulièrement. Cette liste a compté au maximum 24 pays, c’était le 1er juillet 2021.



Aucun pays africain considéré comme sûr

La décision de principe prise vendredi devra être formellement adoptée ce lundi. Les États-Unis n’auront finalement figuré sur la liste verte que pendant deux mois et demi et le Canada est le seul pays des Amériques à y figurer encore. Il n’y a plus aucun pays africain dans la liste des pays sûrs depuis le retrait du Rwanda à la mi-juillet. L’essentiel des pays qui figurent sur la liste verte de l’UE se situent, soit dans les Balkans et en Europe orientale, soit au Proche-Orient et en Extrême-Orient.