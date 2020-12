Covid-19 / Ignorant ses députés atteints: Macky Sall lynché sur les réseaux sociaux pour ses ’’vœux’’ à Emmanuel Macron

Le président de la République, Macky Sall, a exprimé sa ’’sympathie’’ et ses ’’vœux de prompt rétablissement’’ à son homologue français, Emmanuel Macron, déclaré positif au nouveau coronavirus ce jeudi 17 décembre 2020.



" J’exprime ma sympathie et présente mes vœux de prompt rétablissement au président Emmanuel Macron, testé positif à la Covid-19 ", a tweeté le chef de l'Etat Macky Sall.



La semaine dernière, la députée Marie-Louise Diouf a été remportée par la maladie de la Covid-19 et des cas positifs ont été confirmés au sein de l’hémicycle. C'est le cas, par exemple, du député de l'opposition Mamadou Lamine Diallo, qui était même sous assistance respiratoire, selon certaines sources



Malheureusement, ils n'ont pas mérité l'attention et la sympathie que Président Macky Sall vient de témoigner à Macron. Les internautes sénégalais n’ont pas oublié de lui rappeler cela sur Twitter et Facebook.