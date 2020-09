Covid-19 / Impact sur les ménages : Ces chiffres qui révèlent comment le corona a bousculé le quotidien du « Goorgorlou »

En étroite collaboration avec la direction générale de la planification et des politiques économiques (DGPPE) et la Banque mondiale, l’Agence nationale de la statistique et de la démographie (ANSD) a livré un rapport détaillé sur l’impact de la pandémie de la Covid-19 sur les ménages Sénégalais.



Dans le rapport rendu public ce mois de septembre, il est précisé que la période de l’enquête et de la collecte s’est étendue sur près de deux mois, soit entre le 03 juin au 19 juillet 2020.



Le document de révéler que la majeure partie des ménages ont été impactés depuis mars 2020. Avec comme conséquences directes : La perte de l’emploi d’avant covid-19, la diminution du revenu du travail, des transferts privés, les difficultés d'accès aux services de base etc…



Connaissance de la covid-19 par les sénégalais : 99.8 % des ménages concernés…



Ainsi, le rapport de souligner que, pour ce qui est de la connaissance et ou des informations de base sur la pandémie et donc la covid-19 : 99.8 % des chefs de ménage sont concernés.



Autrement dit : « La quasi-totalité des chefs de famille appliquent au moins les gestes barrières contre la Covid-19. Cet engouement que reflètent les chiffres, illustrait cependant le début de la pandémie… »



Car au moment de l'enquête, il est clairement mentionné qu’à cette période, le Sénégal comptait exactement 4.974 cas de contamination avec une moyenne journalière de 106 cas positifs et 122 décès. Une situation qui contraste avec l’évolution conséquente de la pandémie du fait d’un certain laxisme.

« La situation actuelle relate plutôt une période de relâchement vis-à-vis des gestes barrières. »



Le graphisme de démontrer que durant cette période, près 9 chefs de ménage sur 10 ont connaissance d’au moins une mesure gouvernementale contre la Covid-19. Les principales mesures étant : La limitation des déplacements (70%), le couvre-feu (69%),et l’interdiction de rassemblements (68%), fermeture des marchés (52%), fermeture des écoles et des universités (51%.)



Les impacts de la Covid-19 sur l’emploi des chefs de ménage…



La déclaration de l’état d’urgence assorti d’un couvre-feu ainsi que les autres restrictions imposées par l’État dans le cadre de la lutte contre le coronavirus a directement impacté l’emploi de la plupart des chefs de famille.



Si l’on se fie au rapport produit par l’ANSD et autres, « Parmi les chefs de ménage qui avaient un emploi avant la crise, 60% ont conservé le même emploi, 4% ont changé de travail et 36% ont arrêté de travailler dont 30% pour des motifs liés à la covid-19.)



Dans une analyse plus approfondie on apprend également que : « les chefs de ménage travaillent dans les services, dans le commerce, dans l’administration publique, les transports, les communications, dans les mines et carrières sont particulièrement touchés par la crise de la Covid-19. » À remarquer que les travailleurs de l’agriculture, la pêche, la sylviculture, semblent tout de même beaucoup moins touchés par la pandémie.



85% des ménages ont vu leurs revenus baisser…



Au total, 85% des ménages interpellés lors de ces enquêtes ont affirmé avoir subi une baisse de leurs revenus. Les revenus qui se contractent le plus étant le revenu des entreprises familiales non agricoles et les transferts privés à l'endroit des ménages. A noter une baisse de 82% des transferts monétaires depuis le Sénégal et 80% concernant les transferts monétaires depuis l’étranger.









































