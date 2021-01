Covid-19 : Israël, champion de la vaccination

Une campagne de vaccination menée tambour battant. Les Israéliens ont commencé ce week-end à recevoir la deuxième injection du vaccin Pfizer BioNTech.



Selon le ministère de la Santé, plus de 70% des plus de 60 ans ont reçu la première dose et près de 20% de la population totale. Un record dans le monde.



"D'ici une semaine, nous pourrons de nouveau nous serrer dans les bras", s'enthousiasme cette femme après avoir reçu sa deuxième injection de vaccin.



Selon le Premier ministre Benjamin Netanyahu, tous les Israéliens pourront être vaccinés au plus tard fin mars. Un espoir bienvenu alors que le pays fait face à une recrudescence des cas. Un troisième confinement imposé fin décembre vient d'être prolongé jusqu'au 21 janvier.



Comme partout les conséquences économiques inquiètent. Le gouvernement a mis les moyens dans cette campagne débutée le 19 décembre dernier et espère bien qu'elle portera rapidement ses fruits.



"Dans deux ou trois mois, nous reviendrons à la normale, à une économie normale et à une vie sociale normale", tente de rassurer Moshe Revach président d'une des caisses d'assurance maladie du pays, Maccabi, en charge de la vaccination.



Et le temps presse. Des dizaines de cas d'infection par les variants britannique, mais aussi sud-africain très contagieux, ont été détectés dans le pays, contribuant au durcissement du nouveau confinement.