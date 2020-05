Covid-19 : La cité religieuse de Médina Gounass contaminée

D'après le journal L'As, qui donne l'information dans sa parution de ce lundi, la cité religieuse de Médina Gounass, qui tarde encore à fermer ses mosquées, enregistre ses premiers cas contacts de coronavirus. Il s'agit d'un boutiquier contaminé par le "cas importé" de Vélingara.

Dans ce département, 18 cas de coronavirus ont été enregistrés. Il s'agit de 8 cas importés et 10 cas suivis dont 9 testés dans la cité religieuse et 1 à Kalifourou. Sept (7) patients qui avaient importé la maladie sont déclarés guéris et 107 personnes sont mises en quarantaine dans tout le département.