Covid-19 : Le Maroc, troisième pays africain le plus touché

Alors que les compétitions sportives africaines sont à l’arrêt depuis le déclenchement de la crise actuelle du nouveau coronavirus, le Maroc est entrain de briller sur le sinistre registre continental des pays les plus touchés par ce virus qui a mis à genoux l’économie mondiale. En effet, à l’issue de trois semaines ayant connu une accélération aussi foudroyante que dangereuse de la propagation de la pandémie, notre pays vient de franchir la barre des 50.000 cas cumulés depuis le début de la pandémie dans le pays (soit depuis le 02 mars plus exactement). Il vient, surtout, de faire son entrée au triste Top 3 africain des pays en termes de cas de Covid-19 diagnostiqués, passant ainsi devant le Nigeria qui revendique, pourtant, une population presque six fois plus importante ! Il faut dire qu’entre le 1er août et le 23 août, les nouveaux cas recensés (soit plus de 28.000) ont dépassé ceux comptabilisés en 5 mois de propagation de la pandémie !



Seuls l’Afrique du Sud et l’Égypte qui déplorent respectivement 609.773 et 97.340 cas devancent, désormais, le Maroc et ses 52.349 cas de personnes contaminées; ce qui le situe un cran au-dessus du Nigeria (qu’il vient de doubler) et du Ghana qui ferme la marche du podium des cinq premières nations africaines dans les statistiques du Covid19. Le seul bémol pour notre pays demeure le nombre de décès dus à cette pandémie qui reste « limité » (en tout cas jusqu’à présent) à moins de 1.000 alors (très exactement à 888). Le pays des zoulous et celui des pharaons conservent également sur ce registre leur « domination » africaine et, l’Algérie ou le Nigeria ont déjà franchi cette barre malgré un nombre de cas de contamination plus faible. Mais là encore, la progression du nombre de personnes ayant succombé ces derniers jours dans les hôpitaux marocains est des plus inquiétante.