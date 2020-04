Covid-19 : Le Premier ministre russe testé positif

« Les tests de dépistage de coronavirus que j’ai effectué sont positifs » a indiqué le Premier ministre russe lors d’une vidéoconférence avec le président russe diffusée à la télévision, ajoutant qu’il a décidé de proposer son premier adjoint pour assurer l’intérim afin de « protéger ses collègues » .



Il a, par ailleurs, assuré que le gouvernement continuera à travailler comme à l’accoutumée, ajoutant qu’il sera en contact régulier avec les membres de l’exécutif sur toutes les questions essentielles.



Le président russe a accepté la nomination de M. Belousov au poste de Premier ministre par intérim, souhaitant au chef du gouvernement un prompt rétablissement, notant la qualité du travail effectué par M. Michustin et les membres du gouvernement dans cette circonstance difficile de lutte contre la pandémie.



M. Poutine a, par ailleurs, exprimé l’espoir que M. Michustin conservera la même dynamique de travail et participera activement à l’élaboration des décisions visant à soutenir les citoyens et l’économie dans son ensemble face à la pandémie de coronavirus.



Le nombre des contaminations au coronavirus en Russie a franchi jeudi la barre des 100.000 en atteignant 106.498, tandis que les cas des patients qui se sont rétablis s’élèvent à 11619, selon les données du Centre opérationnel pour la prévention et le contrôle des nouvelles infections au coronavirus.