Covid-19 : « Le Sénégal est en train de travailler sur un vaccin », (Institut-Pasteur)

Pour lutter efficacement contre la propagation du Coronavirus, l’Institut Pasteur met sur pied une nouvelle stratégie. Le centre majeur de recherche biomédicale au Sénégal travaille sur des tests qui vont permettre de détecter rapidement les malades pour un traitement efficace.

Cette information est du Dr. Amadou Alpha Sall, administrateur de l’Institut Pasteur. Selon lui, le Sénégal est en train de travailler également sur un vaccin.

« On travaille sur des nouveaux outils de diagnostic qui vont permettre d’avoir des tests rapides avec d’autres partenaires. L’objectif c’est de mettre à la disposition du Sénégal le plus rapidement possible ces tests mais aussi essayer d’appuyer la sous-région. Il y a aussi le vaccin, il faut savoir que l'Institut Pasteur est le seul producteur de vaccin sur l'Afrique qui est pré-qualifié par l'Oms et cela nous met dans une position qui fait qu’aujourd’hui nous travaillons avec les différentes initiatives pour le vaccin contre le Coronavirus », a renseigné Dr. Sall sur IRadio.

Sept régions sont déjà touchées par cette pandémie, pour limiter la propagation du virus, l’Institut Pasteur a déjà commencé la délocalisation des tests.

« On a un laboratoire qui travaille sur Touba et ce laboratoire mobile non seulement sert à Touba mais aussi à d’autres régions à savoir Kaolack, Linguère entre autres ».

L’éventualité d’un confinement général se précisant de plus en plus, le Docteur Amadou Alpha Sall déclare cependant que c’est une décision qui mérite de mûre réflexion.

« Il y a une réflexion qui se fait au niveau du confinement. Mais c’est un domaine où il ne faudrait pas se précipiter. Il faut en fonction du contexte réfléchir parce que chaque pays a ses réalités. Au jour d'aujourd'hui, les pays qui sont en confinement dans les autres régions du monde ont une difficulté de sortir de ce confinement parce qu’il est en train de poser un problème ».

L’Institut Pasteur travaille sans relâche pour sortir vainqueur de ce combat contre le Covid-19. Un combat jusqu’ici s'avère difficile pour le monde mais des chercheurs se donnent à fond pour vaincre la maladie.