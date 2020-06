Covid-19: Les Sénégalais bloqués, dénoncent la cherté des billets et réclament l’ouverture des aéroports

Ayant constaté une défaillance dans la vente des billets retour en France, en Italie et ailleurs, Mame Thierno Mbacké, un des expatriés sénégalais, regrette une absence de soutien de l’Etat. Puisque, fustige-t-il, l’Etat dans sa décision de rapatrier ses fils, bloqués à l’étranger devrait, à défaut de transport gratuit, réduire le prix d’achat de ces billets.



« Acheter un billet retour à 1050 euro n’est pas donné à tout le monde. Beaucoup de nos compatriotes risquent de perdre leurs emplois à l’étranger. Ces dignes fils, venus pour des vacances, peinent à trouver la possibilité de se procurer un billet. L’Etat doit faire davantage d'efforts pour les soutenir. Sinon… », a protesté Mame Thierno Mbacké.



Ainsi, il fustige le comportement d’un collectif, regroupé autour d’un groupe WhatsApp et impliqué dans la négociation des vols d’Air Sénégal, affrétés pour le convoyage des compatriotes, en direction de l’Europe, particulièrement, en France et en Italie. Face à cette situation, il déplore le fait que des milliers de personnes risquent de ne pas rentrer pour défaut de billets.



Ailleurs, il a révélé que des « modou-modou » de la ville sainte de Touba sont en train de s’organiser pour rencontrer le Khalife Général des mourides, afin de trouver une solution à leur problème. Et d’ailleurs, dans ce sillage, un rendez-vous a été fixé avec le marabout, vendredi prochain. Ce faisant, le petit frère de Serigne Modou Kara Mbacké demande à l’Etat de faire des efforts pour ouvrir les aéroports et accompagner ses fils pour un retour paisible.