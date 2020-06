Covid-19 : Les Sénégalais interdits de voyage dans l’Union Européenne

Le Sénégal ferait partie des pays dont les ressortissants ne pourront pas se rendre dans l'Union Européenne au 1er juillet, date d’ouverture de l’espace Schengen, informent Rewmi Quotidien et Les Échos.



La raison ? La non-maîtrise de la maladie à coronavirus dans le pays. En effet, le Sénégal semble avoir atteint un creux de vague par rapport aux nouvelles infections de la Covid-19.



Pourtant, des pays comme le Maroc ou l’Algérie, où i y a plus de morts, pourraient autorisés à voyager dans l’espace Schengen. Idem pour la Tunisie et le Rwanda.



Parmi les autres pays dont les voyageurs se verront refuser l'entrée de l'UE, selon un projet de liste qui sera finalisé ce mercredi, figurent la Russie, le Brésil, le Qatar et les États-Unis.



















































seneweb